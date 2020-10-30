Instagram’da ne kadar canlı yayın yapılır?

Sosyal medya devi Instagram, koronavirüs salgını nedeniyle kullanıcısına daha fazla hizmet etmek içini yeni özellikleri sunmaya devam ediyor. Instagram, bir saat olan canlı yayını 4 saate çıkardı. Böylelikle Instagram kullanıcıları 4 saat canlı yayın yapabilecek. Instagram, kullanıcısına bir güzellik daha yaptı. Hikayeler ve gönderilerde kullanılabilen arşivleme özelliğini canlı yayınlar için de aktif hale getirdi. Böylece Instagram üzerinden yapılan canlı yayınlar, 30 güne kadar arşivlenebilecek.

Instagram canlı yayın nasıl yapılır?

Instagram'da canlı yayın nasıl açılır? Instagram hesabınıza giriş yapın ve hikaye paylaşımı ekranını açın. Bunun için sol üst tarafta yer alan kamera sekmesini seçiniz. Sayfanın alt kısmında bir takım seçenekleri göreceksiniz. Burada Boomeran, Normal, Canlı gibi sekmeler söz konusu olmaktadır. Instagram canlı yayın açmak için bu sekmeler arasında "Canlı" yazısına seçin ve tıklayın. Böylelikle canlı video başlat yazısı ile karşılaşacaksınız. Bu yazıya seçmenizle birlikte canlı yayın videosuna başlamış olursunuz.

İnstagram hesabı dondurma

İnstagram hesabını nasıl dondururum, instagram hesap nasıl dondurulur diyorsanız bu haberimiz tam size göre. Sosyal medya platformu İnstagram hesabını dondurmak için şu yolu denemeniz gerekir. Mobilden instagram hesabınızı giriş yapın. instagram giriş için tıklayınız.

Sağ alt köşede yer alan profil simgesini tıklayın. Şimdi yapmanız gereken sağ üst köşede bulunan … (üç nokta) tıklayın ve Ayarlar sekmesini seçin. Ayarlar kısmından Yardım yazısını tıklayın. Buradan Yardım Merkezi sekmesine tıklayın.

Burada Hesabınızı Yönetme seçeneğini tıklayın. instagram hesabı yönet dedikten sonra şimdi yapacağınız işlem Hesabınızı Silme seçeneğini tıklamak olmalıdır. Açılan pencerede instagram hesabımı geçici olarak nasıl kapatırım? instagram hesabım nasıl silerim? instagram’da verilerime nasıl erişim veya verilerimi nasıl gözden geçiririm? Seçeneklerinin olduğunu göreceksiniz. Buradan instagram hesabımı geçici olarak nasıl kapatırım? Seçeneceğini tıklayın. Bu seçenecek tıklanıldığında ‘Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir’ uyarısıyla karşılaşacaksınız. instagram geçiş olarak kapatmak için instagram.com’u tıklayınız ve sağ alt köşede bulunan profil simgesini tıklayın ardından profili düzenle deyiniz. Alt kısımda yer alan hesabımı geçici olarak kapat sekmesi tıklanır ve bu işem sonrası instagram hesabınızı geçici olarak dondurabiliyorsunuz.