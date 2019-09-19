Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Instagram’a merakla beklenen özellik geldi. Instagram'ın yeni özelliği ile artık kullanıcılar, ileri tarihlere gönderi planlayabilecek. Daha önce yalnızca anlık paylaşımların yapıldığı Instagram'da ileri tarihli gönderi yapılma özelliği kullanıcılar tarafından merakla karşılandı. İleri tarihli gönderi oluşturma ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Instagram'da ileri tarihli gönderi nasıl oluşturulur? İşte Instagram'ın yeni özelliği ile ilgili ayrıntılar...

Instagram'da ileri tarihli gönderi nasıl oluşturulur?

Dünyada en çok kullanıcıya sahip olan Instagram’a yeni güncelleme geldi. Kişisel hesaplardan çok, sosyal medya uzmanlığı yapan kişilerin hoşuna gidecek güncelleme, Facebook'un Uluslararası Yayın Sözleşmesi (IBC) kapsamında açıklandı.

Yeni özellik, tüm instagram kullanıcıları için kullanıma açıldı.

Öncelikle Facebook İçerik Stüdyo'suna kayıtlı olmanız gerekiyor.

Ardından sayfanızı açıp, "Gönderi Oluştur" seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan bölümde, "Zamanla" seçeneği göreceksiniz. Buraya tıklayarak, istediğiniz bir tarihe paylaşım planlayabilirsiniz.

Hikaye zamanlamak için üçüncü parti uygulamalar kullanmak zorundayız.