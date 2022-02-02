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Teknoloji Instagram'da gizlice bunu yapanlara kötü haber!
Teknoloji

Instagram'da gizlice bunu yapanlara kötü haber!

Facebook, Messenger ve Instagram'da kaybolan mesajların ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gideceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 16:39:00 -
Instagram'da gizlice bunu yapanlara kötü haber!

 

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, son zamanlarda yeni gizlilik özelliklerini hayata geçirmeye başladı.

Daha önce "kaybolan mesajlar" özelliğini hayata geçiren Instagram, şimdi de yeni güvenlik özelliğini kullanıma sunuyor.

Bildiğiniz gibi Instagram'da herhangi bir sohbetin içindeyken ekranı yukarıya kaydırdığınızda, "kaybolan mesajlar" özelliği devreye giriyor. Buradaki yazışmalar, sohbetten çıktığınızda otomatik olarak siliniyor.

Ancak sohbetteyken karşı tarafın ekran görüntüsü alması, gizlilik problemi oluşturuyordu.

Mark Zuckerberg, sohbetlerinin ekran görüntüsünü alan Facebook Messenger ve Instagram kullanıcıları için yeni bir özellik duyurdu.

Zuckerberg, kaybolan mesajlar modunda ekran görüntüsü alındığında karşı taraftaki kullanıcının bilgilendirileceğini açıkladı.

Yeni özellik, şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunuldu, ancak önümüzdeki haftalarda Avrupa’daki Facebook ve Instagram kullanıcılarına da gelecek.

 

 

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