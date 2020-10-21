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Teknoloji Instagram'a işletmelere özel yeni bir özellik geliyor
Teknoloji

Instagram'a işletmelere özel yeni bir özellik geliyor

Facebook, işletmelerin tercih ettiği, otomatik yanıt vermeyi sağlayan Messenger API'sini Instagram'a entegre etmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 04:03:00 -
Instagram'a işletmelere özel yeni bir özellik geliyor

Dev sosyal medya platformu Facebook, işletmelerin tercih ettiği otomatik yanıt vermeyi sağlayan Messenger API'sini Instagram'a entegre etmeye hazırlanıyor. İşletmelerle tüketiciler arasındaki iletişimi güçlendirmesi beklenen bu özellik ile birlikte kullanıcılar, yaşadığı sorunlara kolayca çözüm bulabilecek.

Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre bu özellik, işletmelerin müşteri iletişim sistemlerini iyileştirecek. Henüz test aşamasında olan özelliğin ilerleyen günlerde tüm işletmelerin hizmetine sunulması bekleniyor.

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