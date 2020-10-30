Instagram yeni özelliklerini duyurdu

Dev sosyal medya platformu Instagram, resmi Twitter hesabı üzerinden canlı yayınlar için yayınladığı yeni özellikleri duyurdu. Yeni güncelleme ile birlikte canlı yayınlarda 3 değişiklik yapıldı.

Bu değişikliklerden biri, canlı yayınların süre sınırıyla ilgili oldu. 60 dakikalık olan süre sınırı, 4 saat olarak değiştirildi. Kullanıcılar, artık 4 saate kadar canlı yayın yapabilecek.

Şirket, hikayeler ve gönderilerde kullanılabilen arşivleme özelliğini canlı yayınlar için de aktif hale getirdi. Böylece Instagram üzerinden yapılan canlı yayınlar, 30 güne kadar arşivlenebilecek.

Son yenilik ise IGTV'nin canlı yayın özelliği için özel bir sekmeye kavuşmasını sağlayacak. Böylece yapılan canlı yayınlara IGTV'den ulaşılabilecek.