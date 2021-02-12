Instagram yeni kararını duyurdu

Instagram üzerinden her gün milyonlarca paylaşım yapılıyor. Gerek fotoğraf gerekse videolu içerikler ve hikayeler paylaşılıyor. Buna ek olarak Instagram üzerinden TikTok videoları da dahil olmak üzere farklı platformlardan videolar kullanıcılar tarafından paylaşılıyor.

İşte Instagram da tam bu noktada müdahalede bulunmak istiyor. TikTok ve diğer uygulamaların logosunun olduğu videoları daha ‘az öne’ çıkartmayı hedefleyen Instagram, bu noktada keşfette değişiklik yapıyor.

Instagram diğer platformların videolarının görünürlüğünü kısıtlayacak

Instagram’ın Creators hesabı üzerinden yapılan paylaşımda bu kararın sebepleri de açıklanıyor. Farklı platformlardan alınan ve paylaşılan videoların düşük kalitede olması, kıyısında köşesinde filigran( logo) yer alması gibi sebepler nedeniyle Instagram Reels, deneyiminin düşük olduğu söyleniyor. Bu sebeple alınan karar sonrası, söz konusu içerikler öne çıkartılmayacak.