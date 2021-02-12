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Teknoloji Instagram yeni kararını duyurdu
Teknoloji

Instagram yeni kararını duyurdu

Sosyal paylaşım platformu Instagram, TikTok başta olmak üzere pek çok uygulamayı etkileyecek yeni bir karar aldı. Bildiğiniz gibi Instagram Reels, TikTok rakibi olarak piyasaya sürülmüştü. Instagam’ın önemli bir parçası haline getirmek adına Reels için özel bir buton da hazırlanmış ve arayüze entegre edilmişti.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 15:58:00 -
Instagram yeni kararını duyurdu

Instagram üzerinden her gün milyonlarca paylaşım yapılıyor. Gerek fotoğraf gerekse videolu içerikler ve hikayeler paylaşılıyor. Buna ek olarak Instagram üzerinden TikTok videoları da dahil olmak üzere farklı platformlardan videolar kullanıcılar tarafından paylaşılıyor.

İşte Instagram da tam bu noktada müdahalede bulunmak istiyor. TikTok ve diğer uygulamaların logosunun olduğu videoları daha ‘az öne’ çıkartmayı hedefleyen Instagram, bu noktada keşfette değişiklik yapıyor.

Instagram diğer platformların videolarının görünürlüğünü kısıtlayacak

Instagram’ın Creators hesabı üzerinden yapılan paylaşımda bu kararın sebepleri de açıklanıyor. Farklı platformlardan alınan ve paylaşılan videoların düşük kalitede olması, kıyısında köşesinde filigran( logo) yer alması gibi sebepler nedeniyle Instagram Reels, deneyiminin düşük olduğu söyleniyor. Bu sebeple alınan karar sonrası, söz konusu içerikler öne çıkartılmayacak.

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