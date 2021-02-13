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Teknoloji Instagram yeni kararını açıkladı! O hesaplar kapatılacak
Teknoloji

Instagram yeni kararını açıkladı! O hesaplar kapatılacak

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor. Platform, DM'de kuralları ihlal eden hesapların kalıcı olarak kapatılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 10:42:00 -
Instagram yeni kararını açıkladı! O hesaplar kapatılacak

Sosyal medya platformu Instagram, güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Yeni güncelleme ile birlikte artık Instagram'da DM kurallarını ihlal eden hesapların bir süre mesaj göndermesi yasaklanacak.

Kalıcı olarak kapatılacak

İhlalin devam etmesi durumunda ise söz konusu hesaplar kalıcı olarak kapatılacak.

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