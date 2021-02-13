Instagram yeni kararını açıkladı! O hesaplar kapatılacak
Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor. Platform, DM'de kuralları ihlal eden hesapların kalıcı olarak kapatılacağını açıkladı.
Sosyal medya platformu Instagram, güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.
Yeni güncelleme ile birlikte artık Instagram'da DM kurallarını ihlal eden hesapların bir süre mesaj göndermesi yasaklanacak.
Kalıcı olarak kapatılacak
İhlalin devam etmesi durumunda ise söz konusu hesaplar kalıcı olarak kapatılacak.