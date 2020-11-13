Instagram ve Messenger'a yeni bir özellik geliyor

Dev sosyal medya platformu Facebook, Messenger ve Instagram uygulamaları için 'Vanish Mod' özelliğini duyurdu. Kullanıcılar, bu özellikle birlikte her iki uygulamada da kaybolan mesajlar gönderebilecek.

Kullanıcılar, Vanish Mod özelliğini aktif hale getirdikten sonra, çıktıkları sohbette bulunan içeriklere erişemeyecek.

Şirketin açıklamalarına göre bu özellik, kullanıcıların güvenliğini de arttıracak. Kullanıcılar, istemedikleri bir Vanish Mod mesajı alırlarsa, bu mesajla ilgili bildirimde bulunabilecek. Bildirimde bulunulan mesajlar, Facebook yetkilileri tarafından incelenmeye alınacak.

İsteğe bağlı olarak kullanılabilecek özellik, şu an için sadece bazı bölgelerde kullanıma sunuldu. Şirket, özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağını açıklamadı.