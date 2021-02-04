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Teknoloji Instagram silinmiş fotoğraflar, videolar, mesajları geri getirme nasıl yapılır?
Teknoloji

Instagram silinmiş fotoğraflar, videolar, mesajları geri getirme nasıl yapılır?

Instagram silinenler nasıl geri alınır? Instagram kullanıcıları sildikleri video ya da fotoğrafları geri alıp alamayacaklarını merak ediyor. Instagram’da silinenle bulunabilir mi? Instagram’da silinen mesaj bulunu mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 11:34:00 -
Instagram silinmiş fotoğraflar, videolar, mesajları geri getirme nasıl yapılır?

Son yıllarda sosyal medya kullanıcılarının sayısı bir hayli arttı. Fotoğraf ve video paylaşmak isteyenlerin tercih ettiği platformlar arasında Instagram’da yer alıyor. Kullanıcı memnuniyetini artırmak için söz konusu platformlar pek çok yeniliği hayata geçiriyor. Instagram kullanıcıları yanlışlıkla silinen ya da hesapları başkalarına tarafından ele geçirildiğinde silinen paylaşımlarına nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Kısa bir zamana kadar silinen gönderilere erişim sağlamak mümkün değildi. Ancak Instagram milyonlarca kullanıcının talebini değerlendirdi ve bu yeni güncellemeyi hayata geçirdi. Peki, Instagram’da silinenler nasıl geri alınır?

Instagram silinmiş fotoğraflar, videolar, mesajları geri getirme nasıl yapılır?

Instagram’da silinen fotoğraf, video ve mesajlara 30 gün içerisinde ulaşmanız mümkün. Bunun için Instagram’a giriş yapmanın ardından ‘Ayarlar’ menüsünden ‘Hesap’ kısmını seçmeniz gerekiyor. Hesap kısmına giriş yaptığınızda ‘Son silinenler’ bölümünü göreceksiniz. Buradan silinen paylaşımlarınızı tekrar yükleyebilirsiniz.

Ancak bu özellik şimdilik hikayeler için geçerli değil. Instagram’ın silinen hikayeleri 24 saat içerisinde kurtarılmasına yönelik bir çalışma yaptığı gelen haberler arasında.

 

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