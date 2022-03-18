Instagram, o özelliği geri getiriyor: 2019'da silmişti

Instagram, yaklaşık 3 yıl önce kullanıcıların takip ettikleri hesapların beğendiği gönderileri görüntüleyen bir sekmeye sahipti. Fakat şirket, 2019'un Ekim ayında bu sekmeyi platformdan kaldırmaya karar vermişti. Sosyal medya devinin, 3 yıllık bir aradan sonra takip edilen hesapların beğendiği gönderilerin görülmesini mümkün kılacak yeni bir özelliği platforma eklemeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Yeni özelliği, ilk olarak tersine mühendislik uzmanı Alessandro Paluzzi gün yüzüne çıkardı. Yeni özellik kapsamında, 'Keşfet' sekmesine takip edilen hesapların beğendiği gönderileri görüntüleyecek yeni bir bölüm ekleneceği görüldü.

"Arkadaşların tarafından beğenildi" başlığıyla oluşturulacak bölümün, hala geliştirilme aşamasında olduğu kaydedildi. Instagram da konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle özelliğin, platforma entegre edilmeden rafa kaldırılabileceği belirtildi.

Devre dışı bırakma seçeneği de eklenebilir

Öte yandan; yeni özelliğin, sadece belirlenen kişilerin mi yoksa tüm takipçilerin mi beğendiği gönderileri listeleyeceği henüz bilinmiyor. Bununla birlikte; platformun, özelliğe gizlilik taleplerini karşılayabilmek için devre dışı bırakma seçeneğini de ekleyeceği tahmin ediliyor.