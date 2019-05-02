Instagram neden açılmıyor? Instagram da sorun mu var?

Dünyaca ünlü en popüler sosyal medya platformu olan Instagram'da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Geçen haftalarda aynı sorunu yaşayan kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" "Ne zaman gelecek?" sorularına yanıt arıyorlar. Instagram bir süredir girilemiyor. En büyük sosyal ağ olan bu uygulamalara giremeyen vatandaşlar "Instagram çöktü mü? Neden girilmiyor?" sorularını yöneltiyorlar.

Instagram’a neden girilemiyor, ne zaman girilecek?

Instagram erişim sağlanamıyor. Sorunun neden yaşandığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Facebook neden açılmıyor?

Facebook sorunu da 15.00 itibarıyla başladı ve kısıtlı erişim sağlanıyor. Kullanıcılar akış yenilemede hata yaşıyorlar. Sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

WhatsApp’a neden girilmiyor?

WhatsApp uygulamasındaki sorun da aynı Facebook ve Instagram'da olduğu gibi saat 15.00 civarında başladı. WhatsApp sorunun da neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.