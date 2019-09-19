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Instagram nasıl dondurulur?

Son yılların en çok tercih edilen sosyal medya hesabı instagram, yeniliklerini artırarak hayatımıza dahil oluyor. Para kazanan, sosyalleşen ya da can sıkıntısını gideren binlerce kişi bu uygulamada vakit harcıyor. Durum ne kadar olumlu olsa da bazı sebeplerden dolayı instagram hesapları kapatılmak isteniyor. Peki ama instagram hesabı nasıl dondurulur? İnstagram nasıl kapatılır? İnstagram kapatma linkine nereden ulaşabilirim? İşte detaylar...

19 Eylül 2019 Perşembe 09:33
Instagram nasıl dondurulur?

Son yılların en çok tercih edilen sosyal medya hesabı instagram, yeniliklerini artırarak hayatımıza dahil oluyor. Para kazanan, sosyalleşen ya da can sıkıntısını gideren binlerce kişi bu uygulamada vakit harcıyor. Durum ne kadar olumlu olsa da bazı sebeplerden dolayı instagram hesapları kapatılmak isteniyor. Peki ama instagram hesabı nasıl dondurulur? İnstagram nasıl kapatılır? İnstagram kapatma linkine nereden ulaşabilirim? İşte detaylar...

İnstagram, son yıllarda birçok uygulamayı geride bırakarak, en çok tercih edilen sosyal medya olma özelliğini hala elinde bulunduruyor. Hal böyleyken birden fazla instagram hesabı kullananlar da türedi.

Her ne kadar kullanıcı rakamları artsa da birçok kişi gün içerisinde Instagram hesabı silme işlemlerini araştırıyor. Kimi geçici olarak kapatmak için kimisi ise bir süreliğine dondurma işlemini yapmak istiyor.

Instagram nasıl dondurulur?

Instagram kullanan milyonlarca kişi içerisinde birçok vatandaş geçici olarak dondurma işlemi yapıyor. Yanlış yönlendirmeler ya da uygulamalar sonucunda, hesaplarının bir hafta sonra yeniden aktif hale geldiğini gören kullanıcılar, yeni arayışlar içerisine giriyor.

Uzun soluklu bir işlem yapmak, isntagramınızı dilediğinizde açmak istiyorsanız, aşağıdaki linke tıklayarak işlem yapmanız yeterli olacakıtr.

INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ...

İnstagram silmek için aşağıda bulunan haberdeki linki kullanabilirsiniz.

Instagram hesabı nasıl silinir?

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 09:48
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