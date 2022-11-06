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Teknoloji İnstagram mavi tik alma rehberi! Mavi tik nasıl alınır?
Teknoloji

İnstagram mavi tik alma rehberi! Mavi tik nasıl alınır?

İnstagram’ın en popüler sosyal medya platformu haline gelmesi sonrasında, mavi tik yani doğrulama rozetine sahip olmak isteyenlerin sayısı oldukça arttı. İnstagram kullanıcıları onaylanmış hesaba nasıl ait olacaklarını merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 16:13:00 -
İnstagram mavi tik alma rehberi! Mavi tik nasıl alınır?

 İnstagram mavi tik, instagramda var olan hesapların kişi, marka veya kuruluşa ait olduğunu gösteren bir etikettir. Bu etiketin hesabınızda var olması da hesabınızın instagram tarafından onaylandığını göstermektedir.

İnstagram mavi tik nedir?

Instagram Account Verification Badge, bizim bildiğimiz ismiyle instagram mavi tik, bir instagram profilinin doğrulandığını göstermektedir. Genellikle instagram mavi tik bu sosyal medya platformlarında hesabı bulunan ünlüler, futbolcular, siyasetçiler ve markalar tarafından kullanılmaktadır. Mavi tik bu hesapların gerçek kişi hesapları olduğunu göstermektedir.

İnstagram mavi tik başvuru şartları

Instagram’da mavi tik başvurusu için herhangi bir şart bulunmuyor. Instagram hesabı bulunan herkes doğrulama talebi gönderebiliyor, ancak belirttiğimiz üzere talebinizin kabul edilebilmesi için tanınmış birisi olmanız gerekiyor.

İnstagram mavi tik alma nasıl yapılır?

İnstagram uygulamasını açın ve profilinize gelerek sağ üst köşede yer alan Seçenekler butonuna (üç çizgi) ve daha sonra açılan menüden Ayarlar‘a tıklayın. İlk olarak Hesap seçeneğine, daha sonra Doğruluma Talebi bölümüne tıklıyoruz.

“Instagram doğrulaması için başvur” başlıklı bu ekranda ilk olarak kimliğinizi doğrulamanız isteniyor. Daha sonra sizin sosyal medyada tanınır olduğunuza dair kanıtlar isteniyor. Bunun için herhangi bir haber bağlantısından, videoya kadar tatmin edici bilgiler sağlamanız gerekiyor.

Ekranda da görebileceğiniz üzere, Instagram hesabın doğrulanacağını garanti etmiyor. İnternet sitesinde ise “hesabınız doğrulamaya uygun olsa bile” talepte bulunmanın hesabınızın doğrulanacağını garanti etmediğini açıkça belirtiyor.

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