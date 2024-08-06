İnstagram kapanınca fenomen adlı dolandırıcılar panikledi!

Sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim yasağı sonrası şirketler, influencer ve fenomenlerle sözleşmelerini feshetme yoluna gidiyor. Buna tepki gösteren bazı fenomenlerin, şirketleri dava açmakla tehdit etmeye başladığı öğrenildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Instagram'a getirilen erişim engeli kararının, e-ticaret üzerinde olumsuz etkileri olabileceği yönündeki iddialara ilişkin, "Instagram'da yapılan satışlar, e-ticaret kapsamına girmiyor" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye’deki kullanıcıların Hamas lideri İsmail Heniyye’nin öldürülmesine tepki paylaşımlarını kaldıran Instagram’a erişim engeli sürüyor. Kurallara uyana kadar ınstagram kapalı kalacak. Ortak yol bulunması için Instagram yetkilileri dün bakanlığın kapısını çaldı ve bir görüşme gerçekleştirildi. Ankara kulislerine göre Instagram yetkilileri geri adım atmayana kadar erişim engeli sürecek.

Dünyada en çok Instagram kullanan beşinci ülke olan Türkiye’de, 57 milyon kayıtlı hesap var. Büyük bir çılgınlığa dönen sosyal medya yüzünden bazı gösteriş seven ve gösteriş için yaşayan kullanıcılar paylaşım yapamadıkları için tatil rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Düğün tarihlerini ileri bir tarihe alanlar bile var!

Fenoman adlı dolandırıcılar da saçma sapan ürünler pazarlayıp halkı kandıramadıkalrı için parasız kaldı.

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