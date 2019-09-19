Instagram hesabı nasıl silinir?

Herkesin mutlaka bir kere de olsa adını duyduğu ve en çok kullanılan uygulamalar arasında birinciliğini koruyan instagram çok sık kullanılıyor. Fakat bazı kişisel sebepler, hesabı dondurma ya da silme gereği doğuruyor.Peki ama instagram nasıl silinir? Kalıcı olarak instagram silme linkine nereden erişilir? İşte detaylar...

Sosyal ağların gelişmesiyle birlikte, ortak bir paydada buluşabilmek için, arkadaş ve aile ortamının paylaşım yapacağı belli uygulamalar kullanıyoruz. Fakat bazı durumlar sonucu bu uygulamalardan vazgeçiyoruz.

Uygulamaları indirmek ve kullanmak kısa süre içerisinde gerçekleştirilse de silme işlemi hiç de kolay olmuyor. Bunun sebebi, uygulamayı yapan kişilerin, uygulamadan vazgeçmemenizi istemesidir.

İnstagram'ınızı uygulama içerisinde dondurduğunuzda, kısa süre içerisinde tekrar aktif olduğunu göreceksiniz. Eğer dilediğinizde açmak istiyorsanız aşağıda bulunan haberdeki linki kullanabilirsiniz.

Instagram nasıl dondurulur?

Fakat tamamen silmek istiyorsanız;

INSTAGRAM SİLME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN...