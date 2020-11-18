Instagram Guides Türkiye'de kullanıma sunuldu

Dev sosyal medya platformu Instagram, Guides isimli özelliğini Türkiye'deki tüm kullanıcılar için yayınladı. 'Rehberler' olarak da adlandırılabilecek Instagram Guides özelliği, kullanıcıların takipçileri için çeşitli rehberler hazırlayabilmelerini sağlayacak.

Yeni özellik ile birlikte içerik üreticileri, takipçileri için özel listeler de oluşturabilecek. Takipçiler, içerik üreticilerinin profil sayfasında yer alan Guides sekmesine giderek bu listelere veya rehberlere ulaşabilecek.

Oluşturulan rehberler, uygulamanın Mağaza kısmında da yer alacak.