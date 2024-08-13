Instagram geri adım attı! Erbaş'ın mesajlarını geri yükledi

Sosyal medya platformu Instagram'a, katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar nedeniyle 2 Ağustos'ta erişim engeli getirilmiş görüşmeler neticesinde alınan kararları kabul eden kuruluş için 13 Ağustos'ta erişim engeli kaldırılmıştı.

ALİ ERBAŞ'IN PAYLAŞIMLARI YİNE SİLİNDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan Ali Erbaş'ın silinen 2 paylaşımın; birisinin Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi sonrası Filistin’deki katliamı kınayan sonuç bildirisinden diğerinin de Mekke'de toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasından olduğunu ifade etti.



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NEDEN SİLİNDİ?

Burak Orhan silinen 2 paylaşımla ilgili "Kaldırılan her 2 paylaşımdaki ortak nokta Siyonist kelimesi. İnstagramda siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail’i her şekilde savunmak serbest." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'ın paylaşımı şu şekilde;

İnstagram Türkiye’de erişimin tekrar açılmasının ardından yeni skandal bir uygulamaya imza attı

Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız Ali Erbaş'ın instagram hesabında yer alan 2 ayrı mesajı dün silindi

Skandalın en ilginç tarafı 3 ay önce yapılan uluslararası “Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesinde” sayın başkanımız tarafından kamuoyuna duyurulan Filistin’deki katliamı kınayan sonuç bildirisinden yapılan paylaşımın silinmiş olması

Yine daha yakın zamanda Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yapılan uluslararası toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasını içeren paylaşım da dün silindi.

Kaldırılan her 2 paylaşımdaki ortak nokta Siyonist kelimesi. İnstagramda siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail’i her şekilde savunmak serbest

İnstagramın paylaşımları kaldırması siyonist İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemeye yetmeyecek, ne yaparsa yapsın insanlığa karşı işlediği suçların hesabını elbet bir gün verecektir