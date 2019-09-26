Instagram gece modu nasıl kullanılır? Instagram karanlık mod

Kullanılan uygulamaların klasik görüntülerinin yanı sıra, kullanıcılar karanlık mod/gece modu gibi özellikleri de görmek istiyor. Birçok sosyal platform gibi, Instagram'da bu temayı bünyesinde barındırmıyor. Peki ama durum böyleyken Instagram karanlık mod nasıl kullanılır? Instagram'ın gece modu nasıl aktifleştirilir? İşte detaylar...

Kullanıcıların sık sık talep ettiği ve merakla beklediği gece modu, Instagram uygulamasının temasında resmi olarak bulunmuyor. Fakat talep ve ısrarlar üzerine bir geliştirici sayesinde gece modu bir eklenti sayesinde Instagram'da kullanılabilir hale getirildi.

Bunun için; Chrome eklenti mağazası üzerinden Night Mode for Instagram adıyla yayınlanan eklenti sayesinde, Instagram karanlık modu kullanabilirsiniz.

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Instagram'da sorun çıkaramadan çalışan bu eklentinin renk düzenlemeleri ve çalışma esnasındaki mobil uyumu gayet iyi durumda.

Whatsapp web karanlık mod nasıl kullanılır?