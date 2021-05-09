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Dünya Instagram, Facebook ve Twitter'dan İsrail sansürü
Dünya

Instagram, Facebook ve Twitter'dan İsrail sansürü

Gazze'de Hamas idaresindeki hükümetin, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağlarını, Filistin'le ilgili paylaşımlarda bulunan hesapları takibe almak ve kapatmakla suçladığı bildirildi. Açıklamada, bu ağlar, terör devleti İsrail'in ırkçılık, nefret ve provokasyon dolu içeriklerine göz yuman bir çifte standart politikası izlemekle suçlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 22:50:00 -
Instagram, Facebook ve Twitter'dan İsrail sansürü

Hükümete bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Kudüs'te yaşananlarla ilgili paylaşım yapılan hesapların yayın kriterlerine aykırı olduğu gerekçesiyle takibe alınması ve silinmesinin kınandığı bildirildi.

Paylaşımlara yönelik takibin, terörist İsrail güçlerinin, Kudüs'teki ihlalleriyle eş zamanlı gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun, söz konusu sosyal medya ağlarının "İsrail'in suç ortağı olduğunu gösterdiği" ifade edildi.

Facebook ve Twitter'ın onlarca basın mensubu ve aktivistin hesabını kapattığı, Instagram'ın da terör devleti İsrail'in saldırılarıyla ilgili fotoğraf ve videoları sildiği aktarılan açıklamada, kapatılan hesapların yeniden açılması çağrısında bulunuldu.

İşgalci İsrail'in ırkçı ve nefret provokasyonuna göz yumdular

Açıklamada, bu ağlar, terör devleti İsrail'in ırkçılık, nefret ve provokasyon dolu içeriklerine göz yuman bir çifte standart politikası izlemekle suçlandı.

Uluslararası insan hakları örgütlerinin, düşünce ve ifade özgürlüğü ihlalleri konusunda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi ve Filistin'le ilgili dijital içeriklerin takibinin durdurulması istendi.

Söz konusu sosyal medya ağlarından konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

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