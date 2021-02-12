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Teknoloji Instagram çekiliş kazanmanın yolları nelerdir? Instagram çekilişinde dikkat edilmesi gerekenler
Teknoloji

Instagram çekiliş kazanmanın yolları nelerdir? Instagram çekilişinde dikkat edilmesi gerekenler

En popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram’da pek çok sayfa farklı nedenlerden ötürü çekilişler düzenlemektedirler. Çekilişlerde mobilya, dekoratif eşyalar, kitap, telefon gibi bazı ürünler sayfa takipçilerine hediye ediliyor. Bu çekilişlerde kazanmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki Instagram çekiliş kazanmanın yolları nelerdir? Instagram’da çekiliş kazanmak için ne yapmak lazım? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-12 20:55:00 -
Instagram çekiliş kazanmanın yolları nelerdir? Instagram çekilişinde dikkat edilmesi gerekenler

En çok kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformu Instagram’da zaman zaman çeşitli çekilişlerle karşılaşabiliyoruz. Hoşumuza giden ve almak istediğimiz bir ürün olduğu zaman çekilişe katılıyoruz. Fakat çekilişe katılırken bazı bilgileri bilmemiz gerekiyor. Bu bilgiler Instagram çekilişi kazanmak için işimize yarayacaktır. Peki Instagram çekiliş kazanmanın yolları nelerdir? Instagram’da çekiliş kazanmak için ne yapmak lazım?

  • Instagram’da çekiliş kazanmak için ilk dikkat edilmesi gereken şey: Güvenilir bir sayfanın çekilişine katılmak. Zira bazı sayfalar çekiliş sonucunda ya hile yapıyor ya da çekilişteki ürünü kazanana göndermiyor.
  • Çekilişin yapıldığı gönderideki yorumların bir çoğunu beğenirseniz kazanma şansınız artabilir.
  • Çekilişin bitmesine son yarım saat içerisinde etiket yapmayın. Çünkü çekiliş robotları son 30 dakikada yapılan yorumları görmüyor.
  • Gönderinin altına 10 dakikada bir yorum yaparak saatte 6 yorum yapmış olacaksınız. Bu da Instagram çekilişi kazanmanız için faydalı bir uygulama olacaktır.
  • Çekilişi kazandıktan sonra hesabınızın dışarıdan ele geçirilmesine karşın iki adımlı doğrulama ile hesabınızı güvene alın.
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