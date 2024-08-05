Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmişti.
RECEP YEŞİL
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.
BTK'dan Instagram'a erişim engeliyle ilgili, "Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı." açıklaması yapıldı.
Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta platformu (Instagram-Facebook) Hamas lideri İsmail Heniyye'nin şehit edilmesinin ardından yapılan paylaşımları bilinçli olarak engellemişti. Instagram, 'tehlikeli' olarak nitelediği Heniyye hakkındaki içerikleri tek tek sansürlemişti. Instagram'ın politikası sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Açılacak mı?
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram'la yapılan görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu şunları kaydetti:
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"Instagram ile görüşmelerimizde tam istediğimiz sonucu almış değiliz. Bugün ilerleme olacağını düşünmüyoruz"