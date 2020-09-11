İnşası süren gemilerimiz gücümüze güç katacak

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE’nin desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi’nde düzenlenen roket yarışlarını izleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisine katkıda bulunacak projelerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Hiçbir alan boş bırakılmayacak

Demir, ülkenin gelişmesi için savunma sanayisinin her alanında aktif çalışmaların şart olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Roket, uzay, havacılık konuları, elektronik, denizde güçlü olmak, karada güçlü olmak, bunların hepsi ama hepsi heyecan verici ama bunların biri eksik olunca eksik kalıyorsunuz. Yani gün oluyor terörle mücadele, gün oluyor ‘Mavi Vatan’ diyoruz. Vatan savunmasında, korunmasında deniz unsurları önemli olabiliyor. Hiçbir kısmı eksik bırakmadan her türlü mücadele ortamına hazır olmak gerektiğini görüyoruz. Bu yüzden hiçbir alanı boş bırakmamak için çalışıyoruz.”

“Denizdeki gücümüz artacak”

Türkiye’nin gemi üretimine ilişkin bilgi veren Demir, şöyle konuştu: “Şu anda tersanelerde inşası devam eden önemli gemilerimiz var. Bunların devreye girmesiyle gücümüze güç katacağız. Bir taraftan denizaltımız yapılıyor, bir taraftan Anadolu gemimiz devreye girmek üzere. Diğer taraftan denizde destek gemimizin çalışmaları sürüyor. MİLGEM’in yeni versiyonu ‘İ’ sınıfı fırkateyn projesi devam ediyor. Farklı sınıfl arda, hücumbot tiplerinde çeşitli botlarımızın inşası devam ediyor. Bunlar hızla hizmete girdiğinde denizdeki gücümüz artacak.”