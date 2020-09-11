  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İnşası süren gemilerimiz gücümüze güç katacak
Gündem

İnşası süren gemilerimiz gücümüze güç katacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tersanelerde inşası devam eden önemli gemiler olduğunu belirterek, “Bunların devreye girmesiyle gücümüze güç katacağız. Bir taraftan denizaltımız yapılıyor, bir taraftan Anadolu gemimiz devreye girmek üzere. Diğer taraftan denizde destek gemimizin çalışmaları sürüyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:59:00 -
İnşası süren gemilerimiz gücümüze güç katacak

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE’nin desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi’nde düzenlenen roket yarışlarını izleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisine katkıda bulunacak projelerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Hiçbir alan boş bırakılmayacak

Demir, ülkenin gelişmesi için savunma sanayisinin her alanında aktif çalışmaların şart olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Roket, uzay, havacılık konuları, elektronik, denizde güçlü olmak, karada güçlü olmak, bunların hepsi ama hepsi heyecan verici ama bunların biri eksik olunca eksik kalıyorsunuz. Yani gün oluyor terörle mücadele, gün oluyor ‘Mavi Vatan’ diyoruz. Vatan savunmasında, korunmasında deniz unsurları önemli olabiliyor. Hiçbir kısmı eksik bırakmadan her türlü mücadele ortamına hazır olmak gerektiğini görüyoruz. Bu yüzden hiçbir alanı boş bırakmamak için çalışıyoruz.”

“Denizdeki gücümüz artacak”

Türkiye’nin gemi üretimine ilişkin bilgi veren Demir, şöyle konuştu: “Şu anda tersanelerde inşası devam eden önemli gemilerimiz var. Bunların devreye girmesiyle gücümüze güç katacağız. Bir taraftan denizaltımız yapılıyor, bir taraftan Anadolu gemimiz devreye girmek üzere. Diğer taraftan denizde destek gemimizin çalışmaları sürüyor. MİLGEM’in yeni versiyonu ‘İ’ sınıfı fırkateyn projesi devam ediyor. Farklı sınıfl arda, hücumbot tiplerinde çeşitli botlarımızın inşası devam ediyor. Bunlar hızla hizmete girdiğinde denizdeki gücümüz artacak.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...
Ekonomi

Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin 320 milyar metreküp değil, 1 trilyon metreküp ..
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Türkiye'nin doğalgaz üreten ülkeler adayı olması, ithal edilen kontratlarda da şartları değiştirec..
Libya ile önemli görüşme! Tarihi doğal gaz keşfi sonrası Türkiye’den yeni hamle
Gündem

Libya ile önemli görüşme! Tarihi doğal gaz keşfi sonrası Türkiye’den yeni hamle

Karadeniz'de tarihi doğal gaz keşfini dünyaya duyuran Türkiye, Akdeniz'de yeni hamleye hazırlanıyor. Libya ile görüşen Türkiye, petrol, elek..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı