İnsansız ve uzaktan kumandalı İşte karşınızda AMAZON Drone destekli insansız kara aracı
AKŞAM TV ekibinden Ezgi Aşık, TEKNOFEST İzmir kapsamında sergilenen drone destekli insansız kara aracı AMAZON'u inceledi. AMAZON 4x4 drone destekli, uzaktan kumandalı ve insansız olarak kullanılabiliyor.
Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünler sergileniyor.
Vatandaşlar, milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilen ve savunma sanayiinde dönüm noktası niteliğini taşıyan yerli ürünleri yakından tanıma fırsatı buluyor.
MEHMETÇİK İNSANSIZ KARA ARACI AMAZON'LA EMİN ELLERDE
AKŞAM TV ekibinden Ezgi Aşık, BMC tarafından üretilen zırhlı araç AMAZON'u yakından inceledi.
Drone destekli, uzaktan kumandalı ve insansız olarak kullanılabilen AMAZON 4X4, 3 boyutlu çevre algılama ve takip sistemi özellikleriyle ön plana çıkıyor.
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