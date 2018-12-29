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‘İnsansız ve Otonom’ çalışmalar ödüllendirildi

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Roboik Yarışmaları kapsamında düzenlenen “İnsansız ve Otonom Deniz Araçları Ödül Töreni”nde dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Törene katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de ronoik yarışmaların Türkiye'nin her tarafına yayılmasını istediklerini belirterek, “Yarışmaların kara, deniz ve hava sistemleri, takım harekat ortamları gibi bir dizi unsura yayılmış olmasını diliyoruz" dedi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 10:09
‘İnsansız ve Otonom’ çalışmalar ödüllendirildi

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Roboik Yarışmaları kapsamında düzenlenen “İnsansız ve Otonom Deniz Araçları Ödül Töreni”, kurumun Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanından destek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin fikri zenginliğini ortaya çıkarmanın önemine işaret ederek, bu tür roboik yarışmalarını zincir halinde tekrarlayacaklarını söyledi. Yarışmaların, sivil toplumun ve sanayi odalarının da destekleriyle daha çeşitli alanlarda, daha fazla görevleri içermesini ve Türkiye’nin her tarafına yayılmasını istediklerini belirten Demir, “Yarışmaların kara, deniz ve hava sistemleri, takım harekat ortamları gibi bir dizi unsura yayılmış olmasını diliyoruz. Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında da bu tür yarışmaların ve gençlerin teşvik edilmesi konusu geçti. Cumhurbaşkanımız tarafından şu anda yapmakta olduğumuz çalışmaların desteklendiğini gördük” ifadesini kullandı.

Yarışmanın asıl ödülü

Asıl ödülün yarışmalar sonucunda ortaya çıkan projelerin ileride hayata geçirilebilmesi olduğunu düşündüğünü dile getiren Demir, “Ortaya çıkan herhangi bir fikri tasarımı genişletebiliyorsak, o ekiple temasımızı sürdürebiliyor, onların önünü açabiliyor, projenin devamlılığını sağlayabiliyorsak en büyük ödülü vermiş oluruz” dedi.

İhracat yeterli değil

SSB Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse de savunma sanayisinde sürekliliği sağlamak için sadece ihracatı artırmanın yeterli olmayacağını, yetenekli bir neslin de yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:09
  1. Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Roboik Yarışmaları
  2. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
  3. İnsansız ve Otonom Deniz Araçları Ödül Töreni
  4. Nuri Demirağ
  5. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  6. SSB Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse

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