‘İnsansız otomobilleri yapabilecek güce eriştik’

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye’nin insansız otomobilleri yapabilecek güce eriştiğini belirterek “Bunun altyapısı var. İnşallah yeni üretmeye çalıştığımız otomobilimizde biz gerçekte yürüyen bir bilgisayarı yapmaya gayret ediyoruz” dedi. Büyükdede, yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili ise “Bursa’da da yer bulmakta zorluk var. Yer seçimi hakkı onların, onlara bırakmamız lazım” açıklamasında bulundu.