İnsansı robot G1 soğukta rekor kırdı: –47 derecede Altay’da otonom yürüdü

Çin merkezli insansı robot üreticisi Unitree, G1 adlı humanoid robotuyla ekstrem soğuk koşullarda önemli bir deneye imza attı. Robot, Çin’in kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Altay bölgesinde, tamamen otonom şekilde karlı bir arazide yürüyüş gerçekleştirdi.

G1, –47,4 dereceye kadar düşen sıcaklıkta 130 binden fazla adım attı. Test sırasında robot, buzla kaplı zeminde Kış Olimpiyatları amblemini andıran bir şekli izleyerek yürüdü.

REKOR NİTELİĞİNDE BİR YÜRÜYÜŞ

Yaklaşık 186 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğindeki bir alana yayılan bu yürüyüş, çeşitli kaynaklara göre insansı bir robotun bu denli sert soğuk koşullarda uzun süreli ve otonom biçimde hareket ettiği ilk doğrulanmış örnek olarak kayıtlara geçti.

Daha önce, Ocak ayında lüks teknoloji markası Caviar, Unitree G1 temel alınarak geliştirilen ve “dünyanın ilk lüks insansı robotu” olarak tanıtılan Aladdin modelini duyurmuştu.

ALTAY’DA ZORLU DOĞA KOŞULLARI

Deneme, kış sporlarının doğduğu bölgelerden biri olarak kabul edilen Altay’da gerçekleştirildi. Bölge, kış aylarında ticari robotların büyük bölümünün çalışamayacağı kadar düşük sıcaklıklara ulaşıyor.

Unitree’nin paylaştığı bilgilere göre G1, –47,4 derecelik ortam sıcaklığında uzun süreli otonom yürüyüş yaptı. Test noktası, 89,75 doğu boylamı ve 47,21 kuzey enlemi koordinatlarında yer aldı.

SOĞUĞA KARŞI YAPILAN ÖZEL UYARLAMALAR

Robot, bu test için standart fabrika konfigürasyonundan farklı şekilde hazırlandı. Mühendisler, aşırı soğuk nedeniyle oluşabilecek ısıl stresi azaltmak amacıyla G1’e turuncu renkli yalıtımlı bir mont giydirdi. Ayrıca alt uzuvlar, eklemleri, motorları ve batarya sistemlerini korumak için plastik kaplamalarla desteklendi.

Bu yaklaşım, insansı robot sektöründe çevresel dayanıklılığın giderek daha önemli bir kriter haline geldiğini gösteriyor. Rakip firmalardan Deep Robotics, tüm hava koşullarına uygun olarak tanıttığı DR02 platformunun IP66 koruma sertifikasına ve –20 dereceye kadar çalışma kapasitesine sahip olduğunu vurguluyor. Unitree’nin testi ise bu sınırların ötesine geçmeyi amaçladı.

UYDU DESTEKLİ HASSAS NAVİGASYON

Gösterim sırasında G1, karlı arazide Kış Olimpiyatları amblemini otonom şekilde takip etti. Robot, santimetre seviyesinde konum doğruluğu sağlayan Çin’in Beidou uydu navigasyon sistemini kullandı. Buna ek olarak, yerleşik adaptif rota planlama algoritmaları sayesinde engebeli ve buzlu zeminde dengeli hareketini sürdürdü.

G1’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

G1, yaklaşık 127 santimetre boyunda ve 35 kilogram ağırlığında kompakt bir insansı robot olarak tasarlandı. Konfigürasyona bağlı olarak 23 ila 43 eklem motoruna sahip olan robot, eklemlerinde 120 newton-metreye kadar tork üretebiliyor.

Sensör donanımı arasında 3D LiDAR, Intel RealSense derinlik kamerası ve sesli komutlar için gürültü engelleyici mikrofon dizisi bulunuyor. Enerjisini, hızlı değiştirilebilir 9.000 mAh kapasiteli bataryadan alan G1, tek şarjla yaklaşık iki saat çalışabiliyor.

Sekiz çekirdekli işlemci tarafından kontrol edilen robot, saniyede yaklaşık 2 metreye ulaşan yürüme hızına sahip. Yazılım tarafında ise Unitree’nin UnifoLM adlı birleşik robotik modeli kullanılıyor ve hareket kontrolünde pekiştirmeli öğrenme desteği sunuluyor.