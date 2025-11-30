İnsanlıktan nasibini almamış 2 aşağılık tutuklandı! Bayılan kişiye yardım yerine kıyafetlerini ve telefonunu çalmışlardı
İstanbul Beyoğlu’nda sara nöbeti sonrası bayılan Erhan Yavuz'un kıyafetini ve telefonu o sırada yoldan geçen 2 kişi tarafından çalındı. Görüntülerde iz peşine düşen polisin 2 ay süren çalışması sonrası hırsızlar yakalanarak cezaevine gönderildi.
Beyoğlu'na bağlı Kuloğlu Mahallesi'nde Erhan Yavuz isimli vatandaş sokak ortasında yürüdüğü sırada sara nöbeti geçirerek bayıldı. Yavuz'u o halde gören B.T. (43) ve C.C.D. (50) isimli şahıslar ise, yere yığılan adama yardım etmek yerine üzerinde bulunan eşyalarını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.
Dakikalar sonra kendine gelen Yavuz, eşyasının çalındığını fark edince durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Vicdanları yaralayan hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
AYNI SOKAKTA YAKALANDILAR
Görüntülerde Yavuz'un nöbet geçirdiği, nöbet sırasında bayılmasının ardından gelen 2 kişinin eşyalarını çalarak sokaktan uzaklaştıkları anlar yer aldı. 2 aylık takip sonucu yakalandılar Yapılan şikayet üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erhan Yavuz'un kıyafetlerini çalan hırsızların peşine düştü.
2 şüpheli, 2 ayın sonunda yine aynı mahallede yakalandı. Gözaltına Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.