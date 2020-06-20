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İnsanlık tarihinin en sıcak yazı mı yaşanacak? Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu cevapladı

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, 'Bu yaz insanlık tarihinin en sıcak yazı mı olacak' sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 23:37:00 -
İnsanlık tarihinin en sıcak yazı mı yaşanacak? Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu cevapladı

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Geçtiğimiz gün bir Türk profesör tarafından 'Bu yıl insanlık tarihinin en sıcak yazı olacak' açıklaması yapıldı. Bu açıklamadan sonra bazı astrologlar da katıldıkları canlı yayınlarda 'Bu yılın neden en sıcak yaz olacağını' tartıştı. Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu konuşulan bu iddiaları yeniakit.com.tr'de değerlendirdi.

'Bilim ayaklar altına alınıyor'

"Meteoroloji uzmanları, çiftçilerimiz başta olmak üzere toplumun birçok kesimine yön verecek bilimsel kaynaklı tahminleri kamuoyu ile paylaşır." diyen Prof. Kadıoğlu, "Evet dünyada bir küresel ısınma mevcut. Hava sıcaklıklarının birkaç derece artması bir felaket anlamına gelmiyor. Bu açıklamayı yapan Prof. maalesef bir meteoroloji uzmanı falan da değil. Vatandaşlarımız zaten koronavirüs salgını başta olmak üzere birçok korku yaşıyor. Televizyon kanallarının reytingi, bu konuşmaları yapanların da gündeme gelmesi amacını taşıyan böyle altı boş açıklamalar çok yanlış. Bilim bu kaygılarla ayaklar altına alınıyor." ifadelerini kullandı.

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