İnsanlık dışı bir olay daha! Hamile sokak köpeğinin üzerinden arabayla geçti

Artvin'in Arhavi ilçesinde sokak ortasında bir otomobilin üzerinden geçerek ezdiği hamile sokak köpeği, hayvan severlerin yardımıyla hayata tutundu.

Olay bugün sabah saatlerinde Musazade Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde esnafı ve hayvan severler tarafından beslenen hamile sokak köpeği, yolda yattığı sırada üzerinden siyah bir otomobil geçti. Acı içinde kıvranan köpeğin yardımına Arhavi Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nuray Güzel yetişti.

Kucağına aldığı köpeği, kamyonet kasasında veterinere götüren Güzel, hayvanın hayata tutunmasına vesile oldu. Veteriner hekim tarafından tedavi edilen köpeğin şu anlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.

Yaşanan olay caddede bulunan bir esnafın güvenlik kamerasına yansıdı. Seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, bir anda durarak geri doğru geliyor ve yön değiştiriyor. Köpeğin üzerinde geçerek farklı yola sapan sürücü durmadan yoluna devam ediyor. Otomobilin üzerinden gecen hamile köpek ise sekerek bölgeden acı içinde uzaklaşıyor.

"Sürücünün yakalanması için suç duyurusunda bulundum"

Arhavi Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nuray Güzel, yaptığı açıklamada, "Sürekli aynı bölgeden 'Hamile köpeği araba ezdi' diye arkadaşlarımdan telefon geldi. Bende apar topar gittim, hamile olduğu için baya tedirgin oldum. Kendi imkanlarımla, bir pikap ayarlayıp, kucağıma alarak veterinere koştum. Tedaviler yapıldı şuan durumu iyi ama yarına kadar bekleyeceğiz. Emniyete suç duyurusunda bulundum. Bunu yapan kişinin bu yaptığı suçtur. Kısa sürede yapan kişinin bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.