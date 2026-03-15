Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren emperyalist zorba Trump, kalleş saldırılarının ardından küstahlık dozunu daha da artırdı! Hark Adası’nı saniyeler içinde cehenneme çeviren katil sürülerinin başı olan Trump, barış umutlarını bir kez daha baltalayarak anlaşmaya niyetinin olmadığını tüm dünyaya ilan etti: "Şartlar henüz yeterli değil, anlaşmaya hazır değiliz!"

Orta Doğu, tarihin gördüğü en aşağılık diktatörlerden biri olan sarı çiyan Trump’ın savaş çığrtkanlığıyla sarsılıyor. CENTCOM’un Hark Adası’nda 90’dan fazla noktayı kalleşçe vurarak gerçekleştirdiği yıkımı "yetersiz" bulan Trump, anlaşma bekleyen dünyaya rest çekti. "İran ile anlaşma için şartlar henüz yeteri kadar iyi değil" diyen Siyonist uşağı Trump, diplomasi kapılarını kapatırken saldırıların şiddetleneceği sinyalini verdi. Adadaki yıkımı küstahça bir dille savunan ve "Eğlencesine yine vururuz" diyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan bu aşağılık zihniyet, 48 saat içinde İran’ın tüm askeri kapasitesini tamamen yok etmekle tehdit ediyor.

İran savaşına ilişkin soruları cevaplandıran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni dini liderinin öldüğü iddialarının söylenti olduğunu belirterek, "Hayatta mı, değil mi, bilmiyorum. Şu ana kadar kimse onu gösteremedi" dedi.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyip döşemediği sorusuna ise "Net değil" cevabını verdi.

İran'a yönelik saldırılara da değinen Trump, İran füze ve İHA üretim tesislerinin büyük ölçüde devre dışı bırakıldığını, 2 gün içinde tamamen imha edileceğini kaydetti.

ABD'nin Hark Adası'na düzenlendiği saldırılarda adanın büyük bölümünün yıkıldığını ancak adayı eğlencesine birkaç kez daha vurabileceklerini belirtti.