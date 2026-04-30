Eminevim'den kültür ve sanata önemli destek: 'Bir Adam Yaratmak' Beyazperde'de...
Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve öncüsü Eminevim, kültür ve sanat alanında anlamlı bir projeye imza atarak Türk edebiyatının başyapıtları arasında yer alan Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” eserinin sinema uyarlamasının ana destekçisi oldu. Filmin özel gösterimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Güçlü oyuncu kadrosu ve psikolojik derinliğiyle öne çıkan yapım, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.