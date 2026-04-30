Eminevim'den kültür ve sanata önemli destek: 'Bir Adam Yaratmak' Beyazperde'de...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve öncüsü Eminevim, kültür ve sanat alanında anlamlı bir projeye imza atarak Türk edebiyatının başyapıtları arasında yer alan Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” eserinin sinema uyarlamasının ana destekçisi oldu. Filmin özel gösterimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Güçlü oyuncu kadrosu ve psikolojik derinliğiyle öne çıkan yapım, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Eminevim topluma değer katan projeleri destekleme misyonu doğrultusunda anlamlı bir projeye imza atarak Türk edebiyatının usta kalemi Necip Fazıl Kısakürek’in ölümsüz eseri “Bir Adam Yaratmak” filminin ana destekçisi oldu. Sinemaya uyarlanan ve psikolojik derinliğiyle dikkat çeken yapımın özel gösterimi, 27 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi.

Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, “Eminevim olarak finansal bir iş modelinin kurucusu ve öncüsü olmanın sorumluluğunu taşırken bu toprakların değerlerini yarınlara taşıma görevini de üstleniyoruz. Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan ‘Bir Adam Yaratmak’ın beyazperdeye taşınmasına ana destekçi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. ÇAĞDAŞ SİNEMA DİLİYLE YENİDEN YORUMLANDI Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Bir Adam Yaratmak’ın sinema uyarlaması, yönetmen Murat Çeri imzasını taşıyor. Filmde Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli, Gülper Özdemir ve Caner Topçu gibi önemli isimler yer alıyor. İnsanın varoluş sancılarını ve iç dünyasını merkezine alan hikâyesiyle öne çıkan film, izleyiciyi düşünmeye zorlayan felsefi ve psikolojik bir yolculuk sunuyor.

Türkiye vizyonu öncesinde uluslararası festivallerde dikkatleri üzerine çeken yapım, Fecr Film Festivali ve Chennai Uluslararası Film Festivali gibi organizasyonlarda ödüle layık görüldü. Başrolünde yer alan Engin Altan Düzyatan’a “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandıran film, 1 Mayıs’ta Türkiye genelinde 300 salonda aynı anda sinemaseverlerle buluşacak. Muhsin Ertuğrul tarafından 1937-1938 yıllarında ilk kez Şehir Tiyatrolarında sahnelenen eser, üç bölümlük bir dizi olarak 1977 yılında Yücel Çakmaklı tarafından televizyonda izleyiciyle buluşmuştu.

Londralı ev sahipleri İngiltere’yi kızdırdı: Sadece Müslümanlara kiralık
Gündem

Londralı ev sahipleri İngiltere’yi kızdırdı: Sadece Müslümanlara kiralık

Genellikle İslam düşmanlığını konu alan haberler yaptığımız İngiltere’den bu defa bizi de şaşırtan bir haber geldi. İngiliz Telegraph gazete..
AB'nin "tek ülke" çıkmazına Hakan Fidan'dan tarihi ayar! "Bir milyonluk ülke koca Avrupa'yı kilitliyor!"
Gündem

AB'nin "tek ülke" çıkmazına Hakan Fidan'dan tarihi ayar! "Bir milyonluk ülke koca Avrupa'yı kilitliyor!"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ve birliğin işleyiş ..
Avrupa'dan Türkiye ve Ermenistan'a destek
Dünya

Avrupa'dan Türkiye ve Ermenistan'a destek

Avrupa Birliği'nden, Türkiye-Ermenistan demir yolu temaslarına destek geldi.

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı
Gündem

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı

Van'ın Saray ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki çocuktan 5 yaşındaki Hamza Özsoy h..
Beyaz Sarayda gizli görüşme Eşkıya Trump köşeye sıkıştı
Gündem

Beyaz Sarayda gizli görüşme Eşkıya Trump köşeye sıkıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkede yakıt fiyatlarının ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ardından yükselmesi nedeniyle enerji sektöründen firmaları..
Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki
Gündem

Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla bölgeye doğru ilerleyen Sumud Filosu'na düzenlenen baskına çok sert tepki gö..
