Van’da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 240 kg uyuşturucu madde ele geçirildi 5 zehir taciri yakalandı!
Van’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 240 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.
5 ŞÜPHELİ ZEHİR TACİRİ KISKIVRAK YAKALANDI! Nefes kesen operasyona ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanlığı; “Van’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 240 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.
4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli zehir taciri yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen müşterek çalışmalar sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; • 94,82 kg metamfetamin, • 79,1 kg skunk, • 66,6 kg toz esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Bakanlığımızın tüm bağlı birimleriyle uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Van İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
