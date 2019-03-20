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İnsanlık bitmiş dedirten olay! Boğulmak üzere olan kadına...

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, denizde boğulmak üzere olan kadın için bir tekneden yardım isteyen vatandaşlar, "Bana ne" cevabı aldı. Teknedeki kişinin bu cevabı herkesi şoka uğrattı.

20 Mart 2019 Çarşamba 21:46
İnsanlık bitmiş dedirten olay! Boğulmak üzere olan kadına...

Sarıyer'de denize atladığı iddia edilen kadın için yardım isteyen vatandaşlara "Bana ne" cevabı veren bir tekne herkesi şaşırttı.

Sarıyer'de denize atladığı iddia edilen kadına yaklaşık 15 dakika kimse müdahale etmedi. Vatandaşlar, kadın sudayken yakındaki bir yolcu teknesinin mürettebatına yardım etmeleri için seslendi. İddiaya göre teknedeki bir kişi 'ben birşey yapamam, bana ne' dedi. Daha sonra gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 09.00 sıralarında yaşandı. Sarıyer İskelesi'nin yan tarafına gelen E.K. (45) iddiaya göre sahilden denize atladı. Birkaç dakika sonra Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer hattında çalışan yolcu teknesi iskeleye yanaşırken, vatandaşlar teknenin mürettebatına su yüzeyindeki kadını kurtarmaları için seslendi. İddiaya göre teknedeki görevlilerden bir kişi, 'Benim yapacak bir şeyim yok' diyerek müdahale etmedi. Yaklaşık 15 dakika suda kalan kadın olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri bilinci kapalı olan E.K.'ya ilk müdahalede bulundu. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

"İnsanlık ölmüş"

Olayı anlatan Halit Akduman, “Biz geldiğimizde kadın denizdeydi. Sahil Güvenlik ekipleri gelip çıkardılar, biz de yardım edip ambulansa taşıdık. Yaklaşık 15 dakika suda kaldı. Kimse müdahale etmedi. İskeleye yanaşan yolcu teknesi vardı onların müdahale etmesi gerekiyordu söyledik. Adam 'ben bir şey yapamam diyor, bana ne' diyor. Kadın suyun içindeydi, yazık günah, böyle bir şey yok insanlık ölmüş, bitmiş. Bir can yeleği, bir şey atın bunlar sizin teknenizde var, yolcu teknesi, adam hala 'ben bir şey yapamam, bana ne diyor'. Böyle birşey var mı. Burada bir arkadaş vardı o görmüş kadın telefonunu bankın üstüne bırakıp atlamış, ama hiç kimse müdahale etmemiş" diye konuştu.

"Ekipmanları yokmuş"

Yunus Emre İde ise, polisin söylemesine göre gemidekilerin ekipmanları yokmuş, nasıl bir yolcu taşıma sistemiyse ekipmansız... Yolcuların biri denize düşse demek ki öldü gitti. Ambulans alıp götürdü. İnşallah yaşıyordur. Kadın daha sudayken yakını hemen geldi. Ayağında terlikle olayın sıcağı sıcağına koşarak geldi, 'Bu benim eşim' dedi. Nereden nasıl haberi oldu bilmiyorum" dedi.

Kadın daha sudayken eşi geldi

Mazhar Çelik de "Kadın çocuğunu okula bırakmış sonra gelip orada oturmuş, kadın daha sudayken eşi geldi. Birden gördü 'Benim eşim' dedi. Sonra akrabaları koşarak geldi. Kadın atlamadan birini aramış olabilir telefonu bankın üstünde bırakmış" diye konuştu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 21:46
  1. Sarıyer

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