İnsanlık ateşi sanılandan 350 bin yıl önce keşfetmiş

Doğu İngiltere’de yer alan Suffolk’taki Barnham Paleolitik alanında bulunan kanıtlar, kasıtlı biçimde ateş yakıldığını gösteriyor.

Araştırmaya göre, kontrollü ateş üretiminin en eski izleri yaklaşık 400 bin yıl öncesine gidiyor. Bu tarih, önceki en eski kesin kanıtlardan yaklaşık 350 bin yıl daha geriye uzanıyor. Daha önce doğrulanmış en eski bulgular, günümüz kuzey Fransa’sındaki Neandertal alanlarında bulunmuş ve yaklaşık 50 bin yıl önceye tarihlenmişti.

British Museum liderliğindeki ekip, Barnham’daki kazılarda pişmiş kil, yoğun ısıyla çatlamış çakmaktaşı el baltaları ve iki adet kükürtlü demir parçası buldu. Demir pirit olarak da bilinen bu parça, çakmaktaşına vurulduğunda kıvılcım çıkaran bir mineral.

Uzmanlar dört yıl boyunca bulguları analiz ederek doğal yangın ihtimalini elemek için jeokimyasal testler yaptı. Bu testler, bölgede sıcaklığın 700 santigrat derecenin üzerine çıktığını ve aynı noktada tekrarlanan yanma izleri bulunduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılara göre bu düzen, doğal bir yıldırım yangınından ziyade ‘insanlar tarafından inşa edilmiş bir ocak’ ile uyumlu.

Ateş; soğuk iklimlerde hayatta kalmayı, yırtıcılardan korunmayı ve yiyecekleri pişirmeyi mümkün kıldı.

Pişirme işlemi köklerdeki toksinleri parçalayarak ve etlerdeki patojenleri öldürerek besin değerini artırdı. Bu süreç, daha büyük beyinlerin gelişimini destekleyen enerji kazanımını artırdı.

Doğal Tarih Müzesi’nden Chris Stringer, İngiltere ve İspanya’daki fosillerin Barnham’da yaşayanların erken Neandertaller olduğunu gösterdiğini belirterek, bu dönemde hem bilişsel hem de teknolojik gelişimin hızlandığını söyledi.

Ateşin aynı zamanda toplumsal yaşam biçimlerini değiştirdiği düşünülüyor.

Akşamları ateş çevresinde toplanmak, planlama, hikaye anlatma ve grup bağlarını güçlendirme gibi davranışları mümkün kıldı.

Bu tür sosyal etkileşimlerin, dilin gelişimi ve daha örgütlü toplumların ortaya çıkması açısından kritik olduğu ifade ediliyor.