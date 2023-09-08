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Gündem İnsanlık, 6 bin yıl önce sel felaketinden böyle korunmuş: Kasukabe yöntemi kurtarcı olabilir
Gündem

İnsanlık, 6 bin yıl önce sel felaketinden böyle korunmuş: Kasukabe yöntemi kurtarcı olabilir

Yeniakit Publisher
2023-09-08 12:38:00 -
İnsanlık, 6 bin yıl önce sel felaketinden böyle korunmuş: Kasukabe yöntemi kurtarcı olabilir

Sel felaketine karşı 'Kasukabe' modeli önerisi


Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, kararsız yağışların artmasına bağlı yaşanan sel felaketlerine karşı; tarihi Yerebatan Sarnıcı'na benzer, insanlığın 6 bin yıl önce de uyguladığı, günümüzde 'Kasukabe modeli' olarak bilinen sistemin, su taşkını riski taşıyan bölgelerde yapılmasını önerdi.

 
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Üyesi ve TTKD Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu toplantısında; kararsız yağışlara bağlı ani sel felaketlerinin önlenmesi için öneri olarak sunduğu 'Kasukabe modeli'ni anlattı.

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'GIDA KRİZİ VE İNSAN GÖÇÜ' UYARISI

Tüm dünyanın iklim krizi ile boğuştuğuna dikkati çeken Dr. Kesici hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde yaz döneminde şiddetli yağış ve sel felaketleri, uzun süreli orman yangınları, hortumlar, aşırı sıcaklıklar ve buna bağlı kuraklık, su kaynaklarının buharlaşması gibi birçok olumsuzluğun yaşandığını kaydetti. Bilimsel önlemlerin dikkate alınmaması durumunda bu olumsuzlukların daha artacağını aktaran Dr. Kesici hem milyonlarca insanın göç etmesine hem de gıda krizi başta birçok büyük yaşamsal soruna yol açacağı uyarısında bulundu.

3YEREBATAN SARNICINA BENZİYOR

YEREBATAN SARNICI'NA BENZİYOR

En son İstanbul'da yaşanan sel felaketine dikkati çeken Dr. Kesici, insanlığın 6 bin yıl önce de uyguladığı, İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı gibi, dünyada 'Kasukabe modeli' olarak bilinen sistemin hem suyu depo etme hem de sel felaketini önleme amaçlı riskli bölgelerde kurulması gerektiğini söyledi. Dr. Kesici, "Şu anda aşırı sıcaklara bağlı kuraklığın etkisi, kararsız yağışlara sebep oluyor. İstanbul'da şehrin sıcaklığının atmosfer sıcaklığının üstünde olması nedeniyle kararsız yağışlar ciddi oranda arttı.

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Kasukabe aynı zamanda Japon modeli dedikleri bir model. Yerebatan Sarnıcı gibi eğilimli alanlarda suyu depo ediyor, silo benzeri yapılarda suyu tutuyor ve 1 saniyede 25 metrekarelik bir havuzun suyunu boşaltacak akış gücüyle, bu suyu bağlantılı tünellerle en yakın dere, çay, göl, deniz veya yer altında oluşturulacak büyük barajlara ulaştırabiliyor" dedi.

5İNSANLIK 6 BİN YIL ÖNCE UYGULAMIŞ

İNSANLIK 6 BİN YIL ÖNCE UYGULAMIŞ

Bu sistemle ilgili önerisini kurul toplantısında da sunduğunu belirten Dr. Kesici, "Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri ayrıca bilgi aldı. Yerebatan Sarnıcı’nda da temel esas budur. Kıtlıkta, zor durumlarda suyu depo etmek ayrıca sel felaketine karşı önlem amaçlıdır. Baktığımızda insanlık, 6 bin yıl önce bu sistemleri uygulamış.

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Anadolu'da, birçok bölgede sarnıçlar hem su deposu hem de sel taşkın önleme amaçlı kullanılmış. Sadece su deposu olarak düşünülmemeli" diye konuştu.

7MALİYETİ KAYIPLARDAN DAHA DÜŞÜK

MALİYETİ KAYIPLARDAN DAHA DÜŞÜK

​Türkiye'de sel yaşanabilecek yerlerin belli olduğunu belirterek, altyapının önemini vurgulayan Dr. Kesici, "Japonya'nın Kasukabe şehrinde kullanılan sistemi, dünyanın birçok gelişmiş ülkesi de kullanmaya başladı. Sistem yeraltı sarnıçları- barajları, bildiğimiz tarihi Yerebatan Sarnıcı gibi. Bu sistemde yer altına yönlendirilen akış suları depolanarak, sarnıçlara bağlantılı bir tünel veya tünellerle, saniyede 25 metrekarelik havuzun boşaltmasına eşdeğer güçle, nehre, dereye, göle, baraja, denize, hangisi yakınsa ona boşaltabilmekte. Çok güçlü ve kalıcı bir yapı. Maliyeti ilk bakışta pahalı gelebilir ama sel sonucu yaşanan maddi zarar, temizlik, sağlık (su çevre kirliliği, kanalizasyon vb) açısından çok büyük tasarruf sağlamakta" dedi. (DHA)

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Yorumlar

Ali

KKM gibi bir şey mi bu.

osman duran

5 6 haber sonra, KİRA fiyatları patladı haberinde yorum seçeneği yok. ekonominin İÇİNDE olan birisi olarak 1. ev yapım hızının sert bir şekilde 3 yıldır düşürülmesi, ev fiyatlarını düşürmez. TAM TERSİNE konut kıtlığına sebep olur. bu da HEM ev fiyatlarını hem KİRA fiyatlarını patlatır. yüksek fiyatlı KONUT alamayanlar, kiralamayı tercih edecekler ama kimse yüksek fiyatlı konutu bedavaya vermek istemeyecektir. birinci aşama çılgın KİRA fiyatları, 2. aşama çılgın ev fiyatları. şimdi 2. aşamaya geçeceğiz. 2. YÜZDE 25 ZAM SINIRI yanlıştı, ev yapımının durmasının en önemli sebebidir. 5 MİLYONLUK dairede 2000 tl ye kalan kiracı var, YAZIK. memura 3 yılda yüzde 500 e varan zam yapıldı ama kiralar yüzde 100 bile artmadı
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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