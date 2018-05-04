Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'İnsanlığı Türk genci kurtaracak'

Mihmandar Gençlik Lise Divanı Toplantısı'nda Esenlerli mihmandar gençlere seslenen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Siz büyük milletin büyük çocuklarısınız, bütün insanlığı siz kurtaracaksınız" dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:33
'İnsanlığı Türk genci kurtaracak'

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Mihmandar Gençlik Lise Divanı Toplantısı'nda Esenlerli mihmandar gençlerle buluştu. İstanbul Ticaret Odası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen toplantıya; Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Polat ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat da katıldı.

İNSANLIĞIN SORUMLULUĞU TÜRK GENCİNDE

Toplantıda mihmandar gençlere seslenen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, insanlığın sorumluluğunu Türk gencinin üstleneceğine inandığını belirterek, "Bizim görevimiz sizi hayata hazırlamak ve geleceğinizi inşa ederken size katkı sağlamak. Bizim de, sizin de hepimizin sorumluluğumuz ise toprağımıza, vatanımıza sahip çıkmak. Bu milletin çocuklarına düşen hem kendi geleceğini inşa etmek hem de insanlığın geleceğini inşa etmektir. Her birinizin tarihin sorumluluğu içinde büyük sorumluluklar üstleneceğine inanıyorum. Siz büyük milletin büyük çocuklarısınız, bütün insanlığı siz kurtaracaksınız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:33
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Esenler Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehirli yıldız konuştu: Bu iş daha bitmedi
    1. Başakşehirli yıldız konuştu: Bu iş..
    2. Payitaht Abdülhamid'de geceye damga..
    3. 50 milyon seçmenin bilgisini..
    4. Sivasspor'dan darbe alan Başakşehir'e..
    5. Muharrem İnce hala Twitter hesabını..
    6. Başakşehir'e darbe vuran Sivasspor'dan..
    7. Bu belirtiler sizde varsa B12'nizi..
    8. Albaraka Türk'ten Avrupa'da bir ilk..
    9. 'İnsanlığı Türk genci kurtaracak'
    10. Bu yöntemle yoğurdunuz istediğiniz..
    11. Esenler'de sokak ortasında cinayet
    12. Türkiye'nin ikinci çocuk sokağı açılıyor
    13. Elazığspor ve İstanbulspor puanları..
    14. 1. Lig'de çılgın maç! 100 gol yiyerek..
    15. İşte Beşiktaş'ın savunması! 'Gelecek..
    16. Piknik alanında çıkan yangın maddi..
    17. Fransa'da sular durulmuyor
    18. Sırrı yine saçmaladı! 'Akşener ikinci..
    19. Arda Turan çılgına döndü!
    20. Park halindeki aracın içinde bu halde..
    Kuveyt Türk
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Milleti sömürenlere milletten tokat: Eski Türkiye yok
    Milleti sömürenlere milletten tokat: Eski Türkiye yok
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."