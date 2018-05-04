'İnsanlığı Türk genci kurtaracak'

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Mihmandar Gençlik Lise Divanı Toplantısı'nda Esenlerli mihmandar gençlerle buluştu. İstanbul Ticaret Odası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen toplantıya; Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Polat ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat da katıldı.

İNSANLIĞIN SORUMLULUĞU TÜRK GENCİNDE

Toplantıda mihmandar gençlere seslenen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, insanlığın sorumluluğunu Türk gencinin üstleneceğine inandığını belirterek, "Bizim görevimiz sizi hayata hazırlamak ve geleceğinizi inşa ederken size katkı sağlamak. Bizim de, sizin de hepimizin sorumluluğumuz ise toprağımıza, vatanımıza sahip çıkmak. Bu milletin çocuklarına düşen hem kendi geleceğini inşa etmek hem de insanlığın geleceğini inşa etmektir. Her birinizin tarihin sorumluluğu içinde büyük sorumluluklar üstleneceğine inanıyorum. Siz büyük milletin büyük çocuklarısınız, bütün insanlığı siz kurtaracaksınız" diye konuştu.