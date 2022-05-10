İnsanların üçte biri Metaverse'ten korkuyor!

Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesiyle gündeme oturan Metaverse genel olarak sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlüğü gibi ekipmanlarla etkinleştirilen, üç boyutlu bir sanal dünya işlevi gören, internetin gelecekteki muhtemel sürümü olarak tanımlanıyor.

Ancak yapılan bir anket ABD'lilerin sanal dünyayla ilgili olumsuz görüşlerini ortaya koydu. Katılımcıların çoğu, Metaverse konusunda heyecan duymaktan ziyade korktuğunu söyledi.

ABD'nin prestijli haber sitelerinden Axios ve Pazar araştırma şirketi Momentive tarafından 23-25 Mart'ta yapılan ankete 2 bin 500'ü aşkın yetişkin katıldı. Bu kişilere "Metaverse sizi geleceğe dair heyecanlandırıyor mu yoksa korkutuyor mu?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların üçte biri sanal gerçeklik gözlüğüyle arkadaşlarıyla oyun oynayabileceği ve etkinliklere katılabileceği sanal dünya fikrinin kendilerini geleceğe dair "daha çok korkuttuğunu" söyledi. Ankette yer alan kişilerin yüzde 7'si bunun kendilerini "daha çok heyecanlandırdığını" söyledi.

Öte yandan katılımcıların yüzde 58'i, "hiçbiri" yanıtını verdi. CNBC'nin haberine göre bu sonuç, ABD'lilerin çoğunluğunun Metaverse fikrine hâlâ kayıtsızlıkla yaklaştığını gösteriyor.

Ayrıca katılımcıların yüzde 60'ı, ilk başta Metaverse fikrine aşina olmadıklarını söyledi.

Haberde bulguların, kendi sanal dünyalarını yaratmak için milyarlarca dolar harcayan Meta, Microsoft ve Epic Games gibi şirketler için endişe verici olabileceği yazıldı. Decentraland ve Sandbox gibi Metaverse platformlarında sanal gayrimenkul satın almak için milyonlarca dolar harcayan bireysel yatırımcıları da kaygılanabileceği belirtildi.

Independent Türkçe, CNBC, Reuters