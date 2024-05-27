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Dünya İnsanları Refah kentindeki çadırkentte diri diri yakan namussuz konuştu!
Dünya

İnsanları Refah kentindeki çadırkentte diri diri yakan namussuz konuştu!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 21:47:00 - 2024-05-27 21:49:59
İnsanları Refah kentindeki çadırkentte diri diri yakan namussuz konuştu!

Bebek katili Netenyahu, Refah'ta düzenlediği korkunç saldırının ardından gelen tepkilere de dünyaya meydan okuyarak karşılık verdi.

Siyonistler dün akşam saatlerinde Refah'ta, sivillerin sığındığı çadırkenti hedef aldı.

Saldırıda aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla sivil şehit oldu.

Soykırıma insanları diri diri yakarak devam eden Netenyahu, korkunç katliamlara gelen tepkilere de dünyaya meydan okuyarak cevap verdi.

Netenyahu şunları söyledi:

"Refah'a girmememiz için ABD'den ve dünyanın dört bir yanından dış baskılara maruz kaldık ama girdik. Tüm baskılara rağmen teslim olmayacağız. Zafer bayrağını kaldırana kadar devam edeceğiz. Tüm hedeflere ulaşmadan savaş bitmeyecek."
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Yorumlar

Zalimlerin sonu bellidir

Sana yakışan tek hedef var o da zelîl olmak

Toshiba

Gayretullaha dokununcaya kadar devam et alçak. Elbette , kökünüzün kazınacağı o gün gelecek. Hem de çok yakın. Belki yarın belki de yarından yakın.
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