İnsanları Refah kentindeki çadırkentte diri diri yakan namussuz konuştu!

Siyonistler dün akşam saatlerinde Refah'ta, sivillerin sığındığı çadırkenti hedef aldı.

Saldırıda aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla sivil şehit oldu.

Soykırıma insanları diri diri yakarak devam eden Netenyahu, korkunç katliamlara gelen tepkilere de dünyaya meydan okuyarak cevap verdi.

Netenyahu şunları söyledi:

"Refah'a girmememiz için ABD'den ve dünyanın dört bir yanından dış baskılara maruz kaldık ama girdik. Tüm baskılara rağmen teslim olmayacağız. Zafer bayrağını kaldırana kadar devam edeceğiz. Tüm hedeflere ulaşmadan savaş bitmeyecek."

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