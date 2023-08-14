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Siyaset İnsanları ne hale getirmişler! Cem Toker: CHP İstanbul’da beni aday göstersin yemin ediyorum kendime oy vermem
Siyaset

İnsanları ne hale getirmişler! Cem Toker: CHP İstanbul’da beni aday göstersin yemin ediyorum kendime oy vermem

Yeniakit Publisher
2023-08-14 19:40:00 -
İnsanları ne hale getirmişler! Cem Toker: CHP İstanbul’da beni aday göstersin yemin ediyorum kendime oy vermem

Sözcü TV’de yayınlanan Para Politika programına katılan Liberal Demokrat Partisi eski genel başkanı Cem Toker 'Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin başında yerel seçime girsin, beni aday göstersin İstanbul’dan yemin ediyorum kendime oy vermem' diyerek tepkisini ortaya koydu.

Katıldığı Sözcü TV canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini yineleyen Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker, yerel seçimlerle ilgili konuştu. “Bu tiyatroda artık figüran olmayacağım. Kılıçdaroğlu CHP’nin başında yerel seçime gidilsin, beni aday gösterse İstanbul’dan, yemin ediyorum kendime oy vermem.” diye konuştu. Eninde sonunda İstanbul’un AK Parti’ye geçeceğini de söyleyen Toker, “CHP 2024 seçimlerinde kalelerini muhafaza etsin, öpsün başına koysun” ifadelerini kullandı.

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