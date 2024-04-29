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Yerel İnsanlardan korkan yavru ayı ağaca tırmandı! O anlar anbean kamerada
Yerel

İnsanlardan korkan yavru ayı ağaca tırmandı! O anlar anbean kamerada

Yeniakit Publisher
2024-04-29 22:04:00 - 2024-04-29 22:07:54

Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda kaybolduğu düşünülen yavru ayı, insanlardan korkusuyla 15 metre yüksekliğindeki ağaca tırmandı.

Göynük ilçesine bağlı Gürpınar köyü yakınlarında dolaşan yavru ayıyı fark eden öğrenci servisinin şoförü, durumu köy muhtarı Metin Keskin’e bildirdi.

 

15 metre yüksekliğindeki ağaca tırmandı

Köy muhtarı yavru ayının bulunduğu bölgeye geldi. Bu esnada servis minibüsünü görerek korkan yavru ayı, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaca tırmandı.

Yavru ayının ağaca tırmanma anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Köy muhtarı Keskin, ağaçta mahsur kalan yavru ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.


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