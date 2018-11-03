İnsanı canından bezdiren bir illet

Astımlılarda mutlaka nefes darlığı olmaz. Öksürükle de seyreden astım biçimleri de vardır. Özellikle geceleri gelen ve hastayı uykudan uyandıran şekilde..

Üstelik "astım" temelde genetik bir hastalıktır…

Nefes darlığı problemi mi yaşıyorsunuz?

3 haftadan uzun süren öksürükle mücadele mi ediyorsunuz?

Göğüste ıslık sesi; hışırtı, hışıltıvar mı?

Göğüste tıkanıklık hissediyor musunuz?

Astım olma ihtimaliniz var. Mutlaka uzman bir hekime görünmelisiniz.

Astımda soluk yollarınız şiş ve kızarıktır, daralmıştır ve aşırı duyarlıdır.

Soluk yollarında aşırı duyarlılık normal bir insanda görülmeyen sigara dumanı, parfüm, yemek ve bazı diğer kokulara karşı aşırı bir tepki vererek bronşların daralması halidir. Bu temas sonucu öksürük krizi ve nefes darlığı ortaya çıkabilir.

Nefes darlığı ataklar halinde gelir ve özellikle geceleri uykudan uyandırması tipiktir. Ataklar arasında genelde nefes darlığı yakınması yoktur. Hastaların bir kısmında nefes darlığı sürekli bir hal alabilir ve hastanın yaşam kalitesini bozarak geceleri sürekli uyandırmaya, iş gücü kaybına, acile gitmelere, hastaneye yatmalara sebep olabilir.

Astımlılarda mutlaka nefes darlığı olmak zorunda değildir. Öksürükle de seyreden astım formları vardır. Özellikle geceleri gelen ve hastayı uykudan uyandıran.

Genetik bir hastalık

Yakın aile çevresinde astım olan kişilerde astım gelişme ihtimali daha yüksektir. Aile yakınlarında astım olmadan da genetik bazı bozukluklara bağlı olarak astım gelişebilir.

Çevresel faktörler astım gelişiminde önemli bir role sahiptir:

1. Ev tozu akarları

2. Çimen, ağaç, hububat polenleri

3. Küfler

4. Hamamböcekleri

5. Kedi, köpek, kuş gibi ev içersinde beslenen hayvanlar

6. Nezle grip gibi enfeksiyonlar

7. Sigara dumanı, odun, kömür dumanı, tezek yakma, parfüm, saç spreyleri, yemek, boya kokuları gibi ağır kokular, Otomobil içersindeki kokular, sis ve hava kirliliği

8. Psikolojik faktörler

9. Egzersiz

10. Aşırı rutubetli iklim

11. Hava ve mevsim şartlarında değişim

12. Gülme, ağlama gibi ani sık nefes alışverişini gerektiren manevralar

13. Mesleki faktörler

Gelelim önlemlere

Ev tozu akarları gözle göremediğimiz ancak ev ve işyerlerinde milyarlarca nüfusa sahip bulunan mikroskop altında keneye benzeyen canlılardır. Bunlar en çok yatak, yastık yorgan, battaniye, halı, perde mobilya gibi yerlede barınır. Özellikle rutubetli iklimlerde çok fazladır. Mesela Erzurum’da ev içi havadaki akar oranı çok düşükken İstanbul'da akar konsantrasyonları çok fazladır.

1. Yatak örtüsü, nevresim ve çarşafların haftada en az iki kez değiştirilerek 600 üzerinde bir sıcaklıkta yıkanması,

2. Evde sık sık temizlik yapılması,

3. Evin sık sık havalandırılması,

4. Yatak odasında halı varsa kaldırılması,

5. Kumaş döşeli eşyalar yerine deri, suni deri, ahşap ve plastikten yapılmış olanlar tercih edilmesi,

6. Evde peluş örtü ve oyuncak barındırılmaması,

7. Yatak ve yastıkların akarları geçirmeyen özel bir kılıf ile kaplanması,

8. Akarları öldüren özel kimyasal solüsyonlarla veya sirke ile temizlik yapılması, uzun vadede alerjik şikayetlerin kontrolü açısından faydalı olabilir.

Ayrıca Polen sezonu diyebileceğimiz (nisan-mayıs-haziran) gerekli olmadıkça dışarıda dolaşmamalı, pikniğe gidilmemelidir.

Ev ve arabalarda polenleri tutan hava filtreleri, kullanılabilir.



Evde nemli rutubetli duvarlar varsa tamirini yaptırın.

Küflü malzemeleri atın, küflü yerleri çamaşır suyu ile silin.



Evde bulunan kalorifer böceği veya hamamböceğinin şikayetleri artırdığı ortaya konmuştur. Açıkta çöp, gereksiz eşya, yiyecek bırakılmamalı, mutfak temizliğine özen gösterilmelidir.

Gribi olan kişi ile yakın temas kurmayın.

Islak saçla dışarıya çıkmayın.

Özellikle soğuk kuru, kirli, sisli, boğucu havalarda egzersiz yapmaktan kaçının.

Hamileyken sigara içen annelerin bebeklerinde astım gelişme riski fazla olduğu gibi gebelik süresince pasif sigaraya maruz kalan gebelerin (Mesela baba sigara içiyorsa) çocuklarında da astım gelişme ihtimali fazladır.