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İnsanca yaşamanın standartları belirlendi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği, asgari geçim ücretine alternatif olarak geliştirdiği “İnsani Geçim Ücreti”ni yaptığı bir araştırma ile belirledi.

08 Ocak 2019 Salı 12:20
İnsanca yaşamanın standartları belirlendi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), asgari geçim ücretine alternatif olarak geliştirdiği “İnsani Geçim Ücreti”ni yaptığı bir araştırma ile belirledi. Türkiye’de farklı bölgelerde yaşayan ailelerin insan onuruna yaraşır, sosyal ihtiyaçlarını ortalama karşılayacak bir şekilde geçinebilmeleri için alt standartların ne olması gerektiğinin incelendiği araştırma ile İstanbul ve Türkiye ortalamasında farklı sonuçlara ulaşıldı. Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri tarafından araştırma sonuçları bugün kamuoyuyla paylaşılarak 2019 Yılı İnsani Geçim Ücreti açıklanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:20
  1. İstanbul
  2. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)
  3. asgari geçim ücreti
  4. İnsani Geçim Ücreti
  5. sosyal ihtiyaçlar
  6. Prof. Dr. Adem Korkmaz
  7. Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri
  8. 2019 Yılı İnsani Geçim Ücreti

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