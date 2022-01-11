İnsana domuzdan kalp nakli yapılmıştı... Cübbeli Ahmet Hoca'dan açıklama!

ABD’deki Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli doktorlar, kalp rahatsızlığı olan kişiye domuz kalbi nakletti. Alınan özel izinle yapılan ameliyat 7 saat sürdü. Nakil yapılan 57 yaşındaki David Bennett'ın de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ABD’deki ameliyatı yorumladı. Odatv’ye konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, “Domuz pisliğin ta kendisidir. Tüyünü dahi kullanmak Kur’an’da caiz değildir.” dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, “Eğer başka bir alternatif varsa ve kullanılmıyorsa caiz değildir. Başka alternatif yoksa mecburi olarak kullanılabilir.” diye konuştu.

“Bu olayda adı geçen kişinin başka alternatifi olmadan organı kabul etmesi istisnadır,” diyen Ünlü, “Bu durum hayat memat meselesidir; estetik kaygı olmadığı için kabul edilebilir” diye konuştu.