İnsan Vakfından yetimlere iftar sofrası

İSTANBUL (AA) - İnsan Vakfı, Afganistan ve Mozambik'te yetimler için iftar sofrası kuruyor.İnsan Vakfından yapılan yazılı açıklamada vakfın, "Paylaş! Sofralar Bereketlensin!" sloganıyla ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ettiği belirtildi.Afrika, Afganistan ve Mozambik'te de yardım faaliyetlerini sürdüren vakıf, buralarda yetim kalmış çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler için iftar yemekleri organize ediyor.Afganistan'da İMH Anadolu Akif Babalı Yetimhanesinde, Mozambik'te ise mazlum ve muhtaç köylerde iftar organizasyonu gerçekleştiren vakıf, ramazan ayı boyunca bu iftar sofralarına devam edecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Vakfı Başkanı Sinan Aktaş, "Müslümanların yaralarını sarmak, onların ihtiyaçlarına koşmak bizim için çok mutluluk verici. Değerli gönüllülerimiz ile birlikte yer yüzünde umut saçmaya devam edeceğiz. İftar sofrasında oruç açmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan kampanyasına destek olup, yetimlerinin yanında olmaya vesile olan tüm bağışçılara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.