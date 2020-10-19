İnsan Vakfından “Umut Ol Gelecek Bahara” kampanyası

Kampanya ile ilgili İnsan Vakfı ve ORFAMDER’den yapılan açıklama;

İnsan Vakfı ve ORFAMDER (Orman Fakülteliler Derneği)olarak eğitim, insani yardım çalışmaları ile Türkiye’nin ve Dünyanın birçok yerinde hayatlara dokunurken bir yanda da çevreye ve doğaya sahip çıkmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

İnsan Vakfı ve ORFAMDER (Orman Fakülteliler Derneği)ile birlikte Hatay’da ağaçların yeniden yeşillendirmek adına ve zarar gören hayvanların tedavisi için "Acil Yardım Kampanyası" düzenliyor.

DOĞANIN YOK OLMASI DEMEK, NEFESİN YOK OLMASI DEMEK!

İnsan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Kızılkoca, “Yüzlerce hektar ormanı küle döndüren yangının yol açtığı yıkım, sabahın ilk ışıklarıyla daha da görünür hale geldi. Yanmış hayvan cesetleri, çocukların küle dönmüş bisikletleri yürek burktu. Doğanın yok olması demek insanın yok olması nefesin yok olması demek. Biz yaşatmak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

BÖLGEDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ!

ORFAMDER (Orman Fakülteliler Derneği)Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yerli, “İnsan Vakfı ve ORFAMDER (Orman Fakülteliler Derneği) ile birlikte 11 Kasım’da fidan dikim organizasyonu için Hatay’da çalışmalarımızı başlatacağız. Ormanlarımızın tekrar yeşillendirilmesi adına fidan dikim çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Hatay’ı yine eski yeşilliğine kavuşturmak için herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.” dedi.

İyilik kervanına katılmak için;

Sizde yardım çalışmalarımızın katlanarak büyümesi ve doğa sevgisinin seferberlik haline dönüşmesi, bütün canlıların nefes kaynağı olabileceği bir gelecek istiyorsanız insanvakfi.org.tr web sitesi adresimiz ile online bağışta bulunabilirsiniz.