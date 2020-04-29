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İnsan Vakfı, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

2020-04-29 14:15:45 -
İnsan Vakfı, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Ramazan faaliyetlerini "Paylaş! Sofralar Bereketlensin!" sloganıyla başlatan İnsan Vakfı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle toplu iftar sofralarının kurulamadığı ancak ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftariyelikler ve kumanyaların dağıtımına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, yardım faaliyetlerinin İstanbul, Konya, Hakkari, Kayseri, Malatya, Antalya, Ankara, Kocaeli, Sakarya ve İzmir başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yürütüldüğü kaydedildi.

Vakfın ayrıca Afganistan, Mozambik, Gazze, Yemen ve Suriye'de de ramazan dolayısıyla yardım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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