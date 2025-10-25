İnsan Vakfı Gazze’de yardım seferberliği yürütüyor

İnsan Vakfı, İsrail’in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistin halkına yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

“Kamu Yararına Çalışan Kurum” vasfına sahip olan vakıf, özellikle 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık ve yoksulluğun derinleştiği Gazze’de sıcak yemek, un ve gıda yardımlarını düzenli olarak yapıyor.

Gazzeli çocukların eğitim hakkına erişimi için eğitim çadırları kuran ve kırtasiye yardımları yapan İnsan Vakfı, yetim çocuklara da nakdi destek sağlamaya devam ediyor. Ayrıca çadır kentlerle barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olan kuruluş, içme suyu dağıtımlarıyla da kritik bir ihtiyacın giderilmesine katkı sağlıyor.

“Gazze’nin geleceği insanlığın geleceğidir” mottosuyla faaliyetlerini sürdüren İnsan Vakfı, yardım faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini vurguluyor.