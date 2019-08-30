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İnsan ömrünü uzatacağı iddia edildi

Son yapılan bilimsel çalışmalara göre düşük miktarda karbonhidrat içeren ketojenik tip beslenmenin insan ömrünü artırabileceği iddia edildi.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:26
İnsan ömrünü uzatacağı iddia edildi

Son yapılan bilimsel çalışmalara göre düşük miktarda karbonhidrat içeren ketojenik tip beslenmenin insan ömrünü artırabileceği iddia edildi.



Kök Hücre ve Eklem Tedavisi Uzmanı Dr. Yüksel Büküşoğlu, kök hücreler sayesinde vücudun kendi kendini yenileyebildiğini ve gençleştirebileceğine dikkat çekti.


Vücuttaki kök hücrelerin vücudu iyileştirme, onarma, tamir etme ve gençleştirme yeteneği oluşturduğunu ifade eden Dr. Yüksel Büküşoğlu, “Vücudumuzun sağlıklı, genç ve işlevsel kalması doğrudan kök hücrelerimizin sayısı ve fonksiyonlarıyla ilgili. Buna göre, yaşlanmanın, yetişkin kök hücre fonksiyonlarında düşüş ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz” dedi.



Son yapılan bilimsel çalışmalara dikkat çeken Dr. Büküşoğlu, karbonhidrat alımını sınırlayan, düşük miktarda karbonhidrat içeren ketojenik tip beslenmenin vücuttaki kök hücre fonksiyonlarını ve sayısını arttırdığını dolayısıyla da insan ömrünü artırabileceğini ifade etti.



Oruç tutmak olumlu etkiliyor


Oruç tutmanın kök hücre fonksiyonlarını olumlu etkilediğini belirten Dr. Büküşoğlu, “Oruç tutmanın vücutta enerji için yağların yakılmasına, yani ketojenik bir duruma yol açtığı ve bu durumunda kök hücre fonksiyonları üzerine olumlu bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.


Dr. Yüksel Büküşoğlu, kök hücre tedavisinin en çok diz ve kalça eklem kireçlenmesi, kıkırdak hasarı, eklem yaralanması, menisküs, ligament ve bağ yırtılması, tendon hasarı, spor yaralanmaları gibi problemlerin yanında estetik amaçla da sıklıkla kullanıldığını söyledi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:26
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