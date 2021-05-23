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Dünya İnsan müdahalesi hiç olmayacak! Rusya'dan dikkat çeken savaş hamlesi
Dünya

İnsan müdahalesi hiç olmayacak! Rusya'dan dikkat çeken savaş hamlesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gelişmiş yapay zekaya sahip ve hiç insan müdahalesine gerek duymayan savaş robotlarını sahaya sürmeye hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 10:17:00 -
İnsan müdahalesi hiç olmayacak! Rusya'dan dikkat çeken savaş hamlesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yapay zekâya sahip ve insan müdahalesine gerek duymadan düşmanla tek başına savaşabilecek savaş robotu geliştirdiklerini duyurdu.

Şoygu, “Ülkemiz son yıllarda robot teknolojilerinde inanılmaz atılımlar gerçekleştirdi. Savaş meydanlarında ve özellikle terörle mücadelede yapay zekâya sahip robotlar ön plana çıkacak. Hatta bu robotların seri üretimine başladığımızı söylebilirim” dedi.

Hürriyet'in aktardığına göre Rus askeri uzmanlar, asker robotun minyatür zırhlı piyade araçları olduğuna işaret etti. Robotlar ‘Uran-9’ adıyla biliniyor. Araç donanımında Kalaşnikof tipi 7.62 mm mermi atan otomatik tüfek yer alırken, 12.7 mm mermi kullanan ‘Kord’ marka tüfek ile AG-30M bazuka da eklenebiliyor.

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