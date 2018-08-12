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İnsan kaçakçıları, 80 kaçak göçmeni metruk bir eve kilitleyip kaçtılar!

Van’ın Erciş ilçesinde insan ticareti yapan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 80 yabancı uyruklu kaçak göçmeni metruk bir eve kilitleyip arkalarına bakmadan sırra kadem bastılar

12 Ağustos 2018 Pazar 09:48
İnsan kaçakçıları, 80 kaçak göçmeni metruk bir eve kilitleyip kaçtılar!

Van Erciş'te aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 yabancı uyruklu kaçak göçmen İstanbul yerine Erciş ilçesinde metruk bir binaya aç, susuz hapsedildiler.

Tekevler Mahallesinde metruk bir eve gece bırakılan göçmenlerine üzerlerine ise kapıyı kilitlediler. Mahalle sakinleri metruk evden ses gelmesi üzerine gittiklerinde ise gözlerine inanamadılar.

EKMEK VE SU GETİRDİLER

Gece saatlerinde guruplar halinde getirildiklerini belirten kaçak göçmenlere, mahalle sakinleri evlerinden getirdikleri ekmek ve su ile ihtiyaçlarını karşıladılar.

Kadın, çocuk ve bebeklerin de aralarında olduğu 80 kaçak göçmen daha sonra olay yerine gelen polisler tarafından araçlara bindirilerek Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.

KİŞİ BAŞI BİN DOLAR VERDİLER

Afganistan, Pakistan, Türkmenistan ve Bangladeş uyruklu oldukları tespit edilen kaçak göçmenler İstanbul’a götürülme karşılığında insan tacirlerine kişi başı bin dolar verdiklerini iddia ettiler.

İnsan tacirlerinin yakalanması için Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılırken, kaçak göçmenlerin ise sağlık kontrollerinin ardından, sınır dışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 09:48
  1. Van
  2. İstanbul
  3. kaçak göçmenler
  4. metruk ev
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  6. insan ticareti

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